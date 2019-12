Daria Colombo protagonista del primo appuntamento di “Cervo in blu…d’inchiostro”

Cervo. “Cervo in blu…d’inchiostro“, l’appuntamento con la letteratura contemporanea e i suoi grandi protagonisti, si apre con Daria Colombo, domenica 8 dicembre alle 17 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo.

L’autrice, art director e giornalista, presenta “Cara Premier ti scrivo”, Ed. La Nave di Teseo, sette racconti che si leggono come un romanzo corale e parlano del nostro presente, delle sue criticità e delle nostre aspettative, di amori e distanze.

«Con uno stile limpido e diretto, una prosa intensa ed elegante, Daria Colombo raccoglie in queste pagine momenti di vite normali, comuni, colti e raccontati nella medesima giornata: vite affacciate sullo stesso Paese, nello stesso momento come un’istantanea del nostro tempo.

I personaggi di Cara Premier ti scrivo vivono alla ricerca di una mappa per orientarsi in un mondo troppo distante da quello che avevano pensato, pronti – se la mappa non c’è – a disegnarla essi stessi, per non arrendersi al presente e per mettere in salvo tutta la vita che c’è in ognuno di noi. Dai dubbi amorosi alle incertezze emotive di chi si affaccia ai primi forti sentimenti, dall’incontro tra culture e radici diverse, fino all’impegno per un futuro più giusto, questi racconti sono legati da un unico filo rosso che percorre tutto il libro.

Un filo che racconta un’Italia complessa e vitale, ferita ed esposta alle intemperie di questo tempo e alle sue trasformazioni, comunque sostenuta dalle spinte più nobili che abitano le azioni e le passioni delle persone di cui è ricco soprattutto l’universo femminile».

Dialoga con l’autrice il professor Massimo Puglisi dell’Istituto Ruffini di Imperia. Intermezzi musicali a cura di Mauro Vero, chitarrista, cantante e compositore, che ha all’attivo diverse incisioni discografiche: “itinerari” (2007), “La strada di casa” (2010), “Earth” (2016).

Daria Colombo, art director e giornalista, è tra i fondatori del movimento nazionale de “I Girotondi” ed è attualmente delegata alle Pari opportunità di genere del Comune di Milano. Collabora professionalmente da oltre trent’anni con Roberto Vecchioni, suo marito, con cui condivide anche l’impegno sociale. Ha pubblicato Meglio dirselo (2010, vincitore del Premio Bagutta Opera Prima) e Alla nostra età, con la nostra bellezza (2015), dal quale è stato tratto il recital “La forza delle donne”.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’autorizzazione come corso di formazione gratuito per i docenti di ogni ordine e grado di tutta Italia: gli incontri saranno registrati sul sito di formazione S.O.F.I.A del MIUR.

Le due scuole della provincia di Imperia referenti per la formazione sono l’Istituto Comprensivo di Sanremo Levante (Dirigente Prof. Fogliarini) per l’ambito 7, e l’Istituto Ruffini di Imperia (Dirigente Prof. Ronco) per l’ambito 8. Iscrizione fino all’11 gennaio.

La rassegna Cervo in blu d’ inchiostro – La Riviera dei Libri ha lo scopo di promuovere la diffusione della letteratura contemporanea, non solo narrativa, stimolando la passione per la lettura nei giovani e offrendo l’opportunità del dialogo diretto con gli scrittori; e di creare una rete di dialogo tra Istituzioni, associazioni e il mondo della scuola, sostenendo così il riconoscimento di Cervo come “Città che legge”.

La rassegna è ideata e curata da Francesca Rotta Gentile, professoressa dell’Istituto Colombo di Sanremo, e promossa dall’ Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo, del Comune di Imperia, del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Città di Bordighera, del Comune di Ospedaletti. Ingresso gratuito.