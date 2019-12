Da Realdo prende il via un’escursione sulla cresta del Saccarello

Triora. Quest’anno la neve ha fatto capolino in anticipo sulle nostre Alpi Liguri, pertanto iniziano le escursioni invernali sulla cresta del Saccarello: la montagna più alta della Liguria. Domenica 15 dicembre verrà organizzata una Ciaspolata sul Saccarello.

La prospettiva di una ciaspolata sulla cresta del Saccarello su una buona neve in una giornata serena varrà un po’ di fatica per arrivarci. Si cammina a partire da Verdeggia per salire sul versante sud che sarà quasi sgombro da neve fino a Passo Garlenda, da qui ciaspole ai piedi e a godere il paesaggio fino al Redentore, per poi fare ritorno.

Punto di ritrovo, Rifugio Realdo all’interno del borgo omonimo (se arrivate con un po’ di anticipo troverete un buon caffè …). Chi volesse prenderla comoda potrà salire il sabato pomeriggio, cena insieme alla guida, pernottamento e colazione per essere pronti al via.

Scheda tecnica

Lunghezza: 14 km

Tempi percorrenza: 6 ore + soste

Dislivello: 1200m

Difficoltà: escursionista ESPERTO – EE

Dati logistici

Spostamento con mezzi propri

Ore 8.30 – Ritrovo a Realdo presso l’omonimo rifugio

Ore 9.00 – Inizio attività

Ore 16:00 orario previsto di fine attività