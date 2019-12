Da Imperia a Roquebrune et Mont Gros, escursione alla scoperta degli antichi borghi in pietra del ponente

Imperia. Domenica 22 dicembre prende il via un’escursione alla scoperta degli antichi borghi in pietra del ponente.

Un’escursione di notevole pregio naturalistico, storico e paesaggistico, immersa nella macchia mediterranea.

Dalla promenade de Corbusier anche detta dei doganieri – ricca di calette che un tempo erano il nascondiglio perfetto per le merci dei contrabbandieri – si percorrerà un suggestivo saliscendi nella vegetazione a ridosso del mare per arrivare al punto di inizio della salita composta da una moltitudine di gradini in direzione del borgo di Roccabruna.

Sovrastato dall’imponente Castello il paese vi accoglierà con il suo dedalo di carruggi tipici Liguri, i suo negozietti caratteristici, un ulivo millenario e l’atmosfera medievale tanto ben conservata.

La seconda parte dell’avventura vi porterà ad affrontare la salita verso il Mont Gros, con passaggi tra pinete, bianche rocce e scorci di impareggiabile bellezza sui due versanti della costa. Raggiunta la cima, punto di lancio di parapendio, sarete quasi in grado di sfiorare i grattacieli di Montecarlo in un toccante contrasto tra il mondo di sopra e quello di sotto.

Scheda tecnica

Tempi percorrenza: 5,30 ore + soste

Dislivello: 680m

Difficoltà: escursionistica – E

Dati logistici

Spostamento con mezzi propri

Ore 8 – Imperia Oneglia-parcheggio Agnesi

oppure

Ore 9 – Rochebrune sul mare, presso il ristorante Le Pirate (dopo l’arco)

Ore 16 orario previsto di fine attività

Il pranzo è al sacco (non incluso nell’escursione).

Info e prenotazioni

Barbara Campanini – GAE +39/346 7944194.