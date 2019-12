Contributi per la digitalizzazione delle micro imprese della provincia di Imperia

Imperia. Arrivano contributi per la digitalizzazione delle micro imprese. Ne dà notizia Confcommercio Imprese per l’Italia di Imperia segnalando che la Regione Liguria ha approvato il bando “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri”.

Per le aziende dell’entroterra c’è la possibilità di usufruire di un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese ammissibili e l’investimento agevolabile non può essere inferiore a 2.500,00 euro. L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 5.000,00 euro.

Sono ammissibili le spese relative all’aquisto di hardware, all’acquisto di software, brevetti, licenze, programmi informatici e prestazioni di consulenza e spese per l’introduzione del sistema distributivo attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali.

Possono presentare domanda le micro imprese collocate all’interno dei comuni non costieri determinati dalla Regione Liguria: Airole, Apricale, Aquila d’Arroscia, Aurigo, Armo, Baiardo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Civezza, Cosio d’Arroscia, Diano Arentino, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian di Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Seborga, Soldano, Terzorio, Triora, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Le domande devono essere presentate dal 05/02/2020 al 19/02/2020 compreso.

Per informazioni 0183 720015