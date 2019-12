Continuano gli allenamenti di beach volley della Gv Sport di San Bartolomeo al mare

San Bartolomeo al Mare. Procedono gli allenamenti di beach volley presso l’impianto sportivo della GV Sport di San Bartolomeo al mare in via Martiri delle Libertà 33 in vista del torneo “Giallo” in programma per il 14 dicembre. La formula è molto semplice basta iscriversi e poco prima dell’inizio del torneo verranno sorteggiate i compagni. Per maggiori info contatta i numeri di telefono scritti in fondo.

«Non solo tornei ma anche tanti allenamenti con tre campi riscaldati, docce, bar ristorante e tanto divertimento e allenatori qualificati per farvi provare questo splendido sport, la prima lezione è gratuita. L’estate è lontana ma alla GV Sport l’attività prosegue anche durante la stagione invernale, diversi i tornei in programma, amatoriali e non ma per poter partecipare devi essere allenato e quale occasione migliore per cimentarti in uno sport che, a detta di tantissimi professionisti, ha qualità migliorative su tutto il corpo?! Ti aspettiamo in via Martiri delle Libertà 33 a San Bartolomeo al mare sulla sabbia della GV Sport!» – affermano gli organizzatori.

Per info e iscrizioni contatta: 333/2106194 Giuseppe, oppure 380/6366842 Fabio.