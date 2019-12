Consiglio comunale a Sanremo, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno mercoledì 18 dicembre, in prima convocazione, ed eventuale prosecuzione per il giorno giovedì 19 dicembre con inizio dei lavori, per entrambe le sedute, alle 16.30 ed eventuale prosecuzione, per entrambe le sedute, dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1)Interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno

2) approvazione verbali sedute precedenti: dal n. 81 al n. 84 del 12.11.2019 e dal n. 85 al n. 89 del 21.11. 2019

3) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia privata procedimento unico n.

733/2017-suap per intervento di realizzazione di struttura turistico-ricettiva, locali pertinenziali alla struttura portuale e relative opere di sistemazione esterna e urbanizzazione, oltre autorimessa mq 2.250 da eseguirsi nell’immobile/terreno sito in via Castillo denominato Portosole – proponenti: soc. portosole cnis s.r.l. a socio unico – esame delle osservazioni pervenute (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.121/2019

4) settore servizi finanziari – servizio ragioneria compenso collegio dei revisori dei conti del comune di Sanremo nominato per il triennio 2018-2021. adeguamento al d.m. 21.12.2018. (si propone immediatamente eseguibile) prop.

n.134/2019

5) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Imperia del 08.10.2017-pec. 73737 del 10/10/2017 – procedimento n. 314/2016 ad oggetto azione di danno temuto ex art. 1172 c.c. e 688 c.p.c. grossi bianchi franca c/comune euro 3.896,27 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.119/2019

6) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 194, c.1, lett.a) del dlgs 267/2000 per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada Senatore Marsaglia località pian della castagna – al fine di salvaguardare la

pubblica incolumità e il transito su di essa. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.127/2019

7) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo riconoscimento debito fuori bilancio

ai sensi art. 194, c.1, lett.a del dlgs 267/2000 per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di

muro di sostegno della mulattiera valle degli ulivi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed il transito su di essa (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.132/2019

8) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione riconoscimento

debito fuori bilancio ai sensi art. 194, c.1, lett.a) del d.lgs. 267/2000 per i lavori di somma urgenza per il ripristino dei pluviali e del motore adibito all’apertura delle vetrate delle mercato annonario oltre che la messa in sicurezza dei soffitti di palazzo Bellevue e dei relativi pluviali. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.137/2019

9) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio patrimonio causa comune di Sanremo c/kebabis grill snc – tribunale di Imperia – sentenza n.726/2019 – pagamento spese processuali – riconoscimento debito fuori bilancio (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.136/2019