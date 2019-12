Consiglio comunale a Bordighera, le precisazioni di Giuseppe Trucchi

Bordighera. Di seguito pubblichiamo la replica del consigliere comunale Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera) in merito all’articolo relativo a quanto accaduto ieri nel corso dell’assise.

«Leggo su Riviera24 una ricostruzione delle mie dichiarazioni in Consiglio Comunale di ieri a Bordighera che ritengo incompleta e non corrispondente al mio pensiero. Chiedo quindi la cortesia di volermi consentire alcune importanti precisazioni.

Come noto il Sindaco Ingenito in data 4 Ottobre aveva rilasciato gravi affermazioni che insinuavano che dietro alla azione della minoranza consigliare ci fosse la difesa di interessi particolari. Testualmente su Riviera24 “C’è un disegno diverso:quello di far cadere l’amministrazione. E allora mi chiedo: per quale ragione? Quali sono gli interessi?”.

Ieri sera a nome e con le firme di tutti i consiglieri di minoranza ho presentato una interpellanza chiedendo al Sindaco di esprimere con chiarezza i suoi sospetti e fare i nomi delle persone portatrici degli stessi interessi oppure scusarsi con noi consiglieri che a buon titolo ci sentivamo diffamati. Chiunque vada a risentire il dibattito consigliare potrà di persona verificare che io ho affermato che la minoranza consigliare in qualsiasi amministrazione ha come obiettivi quelli del controllo e della proposta ma anche l’obiettivo a più o meno lungo termine di sostituirsi, ovviamente con l’utilizzo dei corretti e

trasparenti meccanismi della democrazia rappresentativa, a chi governa con la speranza di poter governare meglio.Con una certa vivacità così come avviene nei dibattiti democratici ho voluto far comprendere al Sindaco che tentare di mettere in minoranza il suo governo per sostituirlo con uno migliore utilizzando gli strumenti consigliari corretti fa parte delle dinamiche politiche senza che questo voglia dire difendere interessi particolari come il Sindaco si è permesso di insinuare.

Vorrei ancora precisare che il Sindaco ben lungi dal cercare di scusarsi per una grave offesa portata a me e ai colleghi di minoranza ha ribadito che continuerà a indagare per accertare oscure trame. Per quanto poi attiene alla azione di collaborazione tra minoranza e maggioranza sono numerose le proposte e le lettere da noi minoranza indirizzate al Sindaco ma tenute in scarsa considerazione.

Ribadisco quindi che il nostro intento come opposizione è quello di controllare la attività della maggioranza, insistere con alcune proposte costruttive anche se con poche speranze visto i comportamenti di scarsa disponibilità e a lungo termine portare avanti la proposta di una futura amministrazione che noi vorremmo portatrice di proposte e programmi diversi per la Città.

Lavoriamo quindi per controllare oggi e preparare una alternativa domani« che siamo certi si concretizzerà comunque con il voto nelle prossime elezioni amministrative».

Il consiglio comunale (La discussione dell’interpellanza che ha generato la discussione inizia a 3h 39′ 52”)