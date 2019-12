Concerti, spettacoli e feste: gli eventi nell’Imperiese per dire addio al 2019 e accogliere il 2020

Imperia. La provincia di Imperia si prepara a festeggiare la fine dell’anno e ad accogliere il 2020.

Ecco il programma degli eventi che si terranno in questi giorni nell’Imperiese:

Domenica 29 dicembre

A Diano Castello, alle 21, nella suggestiva cornice della chiesa di Nostra Signora Assunta, andrà in scena il classico concerto di Natale dal titolo “Merry Christmas”. Una serata musicale particolare dedicata alla musica sacra e natalizia dal 1800 al contemporaneo, con armonizzazioni inedite curate da Nicholas Tagliatini. Verrà eseguita nella sua forma integrale la Petite messe di Giulio Alary, orchestrata per quartetto d’archi, coro e soli. Protagonisti saranno la Corale San Nicola da Bari di Diano Castello, il tenore Mattia Pelosi ed il basso Nicholas Tagliatini. L’accompagnamento del concerto sarà affidato a Massimiliano Patetta e Carola Romano (violini), Luca Soi (viola) e Davide Stefanelli (violoncello), dirigerà Nicholas Tagliatini. L’ingresso è libero.

A Diano Marina alle 15.30 (corso Roma) concerto della band The Groove e (via Genova) esibizione della Karike Band Show. Alle 16.30 (ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili), presso la sala consiliare (palazzo civico, 2° piano), in cartellone il Concerto delle Feste, dal titolo “Alla scoperta dell’America”, un viaggio tra il musical di Broadway e la canzone americana. Protagonista il quartetto composto da Dorina Caronna (mezzosoprano), Valerio Semprevivo (clarinetto), Simone Cricenti (violoncello) e Franco Giacosa (pianoforte). In programma brani di Gershwin, Bernstein, Lloyd Webber, Arlen, Rodgers, Herman, Loewe, Iacobs-Casey e Kander.

A Pietrabruna la Pro Loco organizzerà un concerto del Coro Mongioje alle 21 presso la chiesa parrocchiale di San Matteo.

A Sanremo alle 14.30 lungo vie e piazze cittadine si terrà “Sanremo Magic Festival / Street Magic”: artisti di street magic si alterneranno nella diverse location per regalare affascinanti performance di magia e illusionismo. Alle 16 frazione di Coldirodi: “Christmas Show”, nuovo e divertente spettacolo di storie e magia comica capace di stupire e coinvolgere tutti in un susseguirsi di racconti e storie, gag, effetti magici originali e particolari animazioni legate al mondo del Natale (Teatro dei Mille Colori). Alle 16.30 nell’atrio di Palazzo Borea d’Olmo ritorna nella città dei fiori Natale in Musica “aspettando il 70° Festival di Sanremo”. Si esibirà il duo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo formato da Cristina Noris al clarinetto e Vitaliano Gallo alla chitarra. Sarà un omaggio a Baglioni, Celentano, Zero, Albano, Cinguetti, Tozzi. I Lost in Blues si esibiranno in piazza Bresca in una cascata di rhythm’n’blues, soul e funky. Alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò si terrà il concerto “Una chitarra in frac”, un omaggio a Domenico Modugno. Alle 17 a palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Alle 17.30 in piazza Bresca: “Que Musica Sanremo. Lost in blues”, soul, rhythm and blues (associazione Fare Musica). Alle 18 piazza Colombo: “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘90”. Evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero). Alle 21.15 al Teatro Ariston va in scena lo spettacolo “La classe non è qua” del duo comico Pio e Amedeo.

A Santo Stefano al Mare l’”A.S.D.T.T. Regina C.S.A.IN. Sanremo” dopo tanti anni torna a proporre il “Campionato di Capodanno” che si svolgerà presso la palestra comunale a partire dalle 9.30.

A Vallebona alle 21,15 la Banda Musicale diretta da Alessandro Rebaudo si esibirà per il consueto concerto natalizio che si terrà nell’oratorio della Natività di Maria. Verranno eseguiti brani della tradizione natalizia e seguirà uno scambio di auguri.

A Vallecrosia alta alle 20, in Piazza del Popolo, sarà organizzata la tradizionale “Polenta intorno al fuoco”.

Lunedì 30 dicembre

A Diano Marina per il ciclo Natale Bimbi, che prevede altri tre appuntamenti nei primi giorni del 2020, dalle 15.30 andrà in scena “La Jeep del folletto di Babbo Natale”, divertente spettacolo per bambini in cui gli artisti, accompagnati da un simpatico folletto, si sposteranno per l’isola pedonale e in piazza Martiri della Libertà a bordo di una piccola jeep elettrica, dispensando simpatici siparietti e numeri acrobatici.

A Sanremo dalle 10 nell’ex chiesa di Santa Brigida è visitabile la mostra di Guido Diemoz dal titolo “La scultura della memoria”. Alle 14.30 lungo vie e piazze cittadine si terrà “Sanremo Magic Festival / Street Magic”, artisti di street magic si alterneranno nella diverse location per regalare affascinanti performance di magia e illusionismo (Loop Media Network Srl). Alle 16 frazione di Verezzo: “Un Natale coi Fiocchi”, mix di numeri di magia e musica (Teatro dei Mille Colori). Alle 17 a Palazzo Borea D’Olmo: concerto gruppo cameristico (Fondazione Orchestra Sinfonica). Alle 18 in piazza Colombo: “Perché Sanremo è Sanremo”, nuovo progetto dedicato alle canzoni italiane e straniere che hanno reso famoso in tutto il mondo il “Festival della Canzone”. Tribute Band Sanremo Festival (Società Cooperativa Dem’Art). Alle 21.15 spettacolo live di Rocco Papaleo al Teatro del Casinò.

Martedì 31 dicembre

A Bordighera a partire dalle 22, nella centralissima piazza Garibaldi saliranno sul palco Claudio Guerrini e Marco Vallotta, speaker e dj di RDS 100% Grandi Successi. A loro spetterà il compito di dare il via alla festa con un DJ set coinvolgente che accenderà l’energia e la voglia di divertirsi di tutto il pubblico della piazza. Entreranno poi in scena i Bop Frog, storica cover band romana con un repertorio che spazia tra pop, rock e dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi. Sarà un concerto adrenalinico, che accompagnerà grandi e piccoli verso la mezzanotte sulle note delle hit più conosciute: impossibile non ballare e non cantare le canzoni che sono state la colonna sonora delle ultime generazioni. Nel frattempo, la piazza si illuminerà con i giochi di luci multicolore del Laser Light Show, uno spettacolo d’impatto che, unito alla musica, darà una veste davvero inedita al capodanno della città delle palme. Il countdown sarà scandito in coro da tutta la piazza e poi il timone della serata tornerà in mano a Claudio Guerrini e Marco Vallotta per un altro DJ set che regalerà emozione e divertimento a tutti coloro che vorranno continuare a festeggiare nelle prime ore del 2020.

A Diano Marina la grande festa di Capodanno, ovvero il conto alla rovescia e le prime ore del nuovo anno, si vivono in piazza Martiri della Libertà, davanti al palazzo comunale, in compagnia di Gianni Rossi e Poli Dj, dalle 22.30 e sino all’alba (o quasi) con una non-stop all’insegna della musica e del divertimento: balli sfrenati e di karaoke di gruppo, con l’ausilio del maxischermo.

A Imperia alle 22 nei pressi di Banchina Aicardi va in scena “Circus countdown” con l’esibizione di trampolieri, spettacoli di magia ed equilibrismo. In Calata Cuneo sarà posizionato anche un Hummer, sopra il quale si svolgeranno evoluzioni in mountain bike; previsti anche laboratori per bambini, mercatino di Natale e dj set di El Gato Dj.

A Ospedaletti alle 16 presso il portico del Comune ci sarà “Ti saluto 2019”. Verrà distribuita cioccolata calda a cura de U Descu Spiaretè. Dalle 21 Veglia di Capodanno al Santuario Madonna delle Porrine. La veglia è aperta a tutti e inizia dal circuito – Cso Marconi- a piedi si prosegue per un breve tratto della strada Termini e successivamente per la strada delle Porrine, percorso in salita su strada asfaltata di circa 1 km si raggiungerà il Santuario con i Flanbeau. Alle 22.15 Santa Messa. Alle 23.15 presso l’Agriturismo Ca’ de Runde rinfresco e brindisi di Capodanno 2020. E’ organizzato dagli Amici di Enrica.

A San Bartolomeo al Mare alle 14.30 in piazza Torre Santa Maria si terrà il Capodanno dei bambini. Animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

A Sanremo alle 10.30 al mercato annonario larassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario). Alle 17.30 in piazza Sardi: musica live (attività commerciali piazza Sardi). Alle 21.15 al Roof Garden del Casinò di Sanremo spettacolo comico di Massimo Bagnato, live del gruppo Los Locos e intrattenimento della band Gin & The Fitz. Alle 21.15 al Teatro del Casinò spettacolo live tra musica e parole di Rocco Papaleo. Dalle 22, Gran Galà a Pian di Nave con “Sanremo Magic Festival”. Diversi artisti si alterneranno per proporre frizzanti performance di magia e illusionismo per poi scandire i ritocchi della mezzanotte con il tradizionale spettacolo pirotecnico e riprendere subito dopo con la grande festa di magia e dj set.

Vallecrosia festeggia il Capodanno in piazza con i Resonance Band. L’appuntamento è fissato al Solettone Sud pista di pattinaggio a partire dalle 22 per divertirsi tutti insieme in attesa del nuovo anno. Verrà proposto un repertorio con alcuni tra i più grandi successi degli anni 70’, 80’ e ’90 che hanno scalato le classifiche internazionali e con la presenza di brani famosissimi del repertorio italiano. DJ music, gadget fluo per i partecipanti e il countdown sarà accompagnato dal brindisi di benvenuto per il 2020, panettone e Chocolate Party. Evento organizzato dall‘associazione La Mia città con il patrocinio del comune di Vallecrosia.

Mercoledì 1 gennaio

A Bordighera alle 17.30, al Palazzo del Parco l’Orchestra Sinfonica, diretta dal maestro Massimo Dal Prà, si esibirà nell’ormai classico e attesissimo concerto di Capodanno. “Gioia in musica” il titolo del repertorio, che presenterà musiche di Strauss, Rossini, Waldteufel per un pomeriggio festivo da ricordare.

A San Bartolomeo al Mare passeggiata del Primo dell’Anno sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli.

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, alle 14. Durata 2 ore. Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Alle 14.30 Animazione musicale in Piazza Torre Santa Maria per “Brindiamo al nuovo anno”. Alle 16 brindisi e panettone. Alle 17 spettacolo in musica con fontane luminose.

A San Lorenzo al Mare, alle 17, Concerto di Capodanno nella Sala Beckett del Teatro dell’Albero. L‘OpenOrchestra, diretta dal maestro Marco Reghezza, eseguirà musiche di Albinoni, Rossini, Beethoveen Brahms, Massenet, Piazzola, Reghezza. Si esibiranno anche Antonella Bini al flauto e Luisa Repola al pianoforte. Ingresso libero.

A Sanremo alle 17 Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto di Capodanno” (Fondazione Orchestra Sinfonica), ingresso a pagamento.