Pigna. Sono saliti con il quad sul colle Melosa, quando molto probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio, sono scivolati in un canalone tra il rifugio Gray e Cima Marta: a soccorrere due giovani, un uomo e una donna, sono stati i vigili del fuoco intervenuti sia con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) che con l’elicottero decollato da Genova. Con loro anche i volontari del Soccorso Alpino e un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Ad aver riportato le ferite più gravi è la donna, elitrasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo di “Drago” per il trauma alla testa subito a causa della caduta. Mentre il compagno raggiungerà l’ospedale in ambulanza.

Ma il lavoro dei soccorritori non è finito. Mentre recuperavano i due escursionisti, un terzo è scivolato nello stesso canalone, finendo però in un punto ancora più difficile da raggiungere. Al momento, di quest’ultimo non si hanno altre informazioni. Per recuperarlo è in arrivo un secondo elicottero decollato da Cuneo.