Comitato Martiri di Sanremo: «Necessario posizionare attraversamenti pedonali rialzati nella parte alta della via»

Sanremo. Le dichiarazioni del Comitato Martiri di Sanremo:

«Desideriamo segnalare all’amministrazione comunale, che vediamo finalmente attenta ed attiva verso i problemi della viabilità, la necessità di posizionare attraversamenti pedonali rialzati, con la funzioni di limitatori della velocità, anche nella parte alta di via Martiri della Libertà, soprattutto nel tratto fra il concessionario Volvo e l’attraversamento della strada pedonale Borgo (al civico 347/349) che tra l’altro non dispone di segnalazione di attraversamento pedonale.

Purtroppo la via, piuttosto rettilinea, è utilizzata, soprattutto da molti motoveicoli come una pista per accelerazioni in salita, con rischi per gli altri utenti della strada e per i pedoni, in una zona con parecchi esercizi commerciali ed anziani e bambini che si trovano a dover attraversare la strada in condizioni di pericolo».