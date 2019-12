Val Roya. Sabato 7 dicembre lungo la Val Roya si è formata una catena umana, composta da italiani e francesi, per difendere la linea ferroviaria Nizza-Ventimiglia-Torino a rischio chiusura.

A Breil Sur Roya e a Fontan i manifestanti si sono dati appuntamento per mostrare la solidarietà degli abitanti e degli amministratori della vallata che da anni si battono per mantenere in vita la linea ferroviaria, oggi definita in stato di “coma avanzato” vista l’imposizione di Snfc di far viaggiare i convogli a 40 km/h, chiedendo interventi urgenti.