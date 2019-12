Castelvecchio, Costa d’Oneglia e Oneglia protagoniste della mostra fotografica “Come eravamo”

Imperia. La mostra fotografica delle vecchie foto di Castelvecchio, Costa d’Oneglia e Oneglia, svoltasi i giorni 30 novembre e 1 dicembre ha avuto un clamoroso successo di pubblico e di critica.

Il Circolo Castelvecchio ha deciso di prorogare la manifestazione per altri due giorni, perciò sabato 7 e domenica 8 dicembre la mostra fotografica rimarrà aperta al pubblico con orari 14/19 sempre nei locali del vecchio Comune di Castelvecchio, in via Nazionale.

«Speriamo che il pubblico apprezzerà questo ulteriore sforzo organizzativo e non si lascerà scappare l’occasione di ammirare le foto d’antan dei nostri impareggiabili Borghi. Vi aspettiamo numerosi» – fa sapere il Circolo Castelvecchio.