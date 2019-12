Castellaro. Si è concluso sabato sera il Torneo di Natale di Calcio a 5 organizzato dall’associazione Sportiva Castellaro 2005 giunto alla sua 8^ edizione.

Quattro le squadre che si sono incontrate in un serrato girone all’italiana per poi terminare con semifinali e finali

La vittoria è andata alla squadra arancio che ha regolato in finale la squadra dei verdi, grazie ad un ottimo Paolo Zafferano che con i suoi 7 goal ha vinto anche la classifica cannonieri, nella finale per il 3°/4° posto i blu hanno superato ai rigori i gialli.

La giornata si è svolta in un clima di festa accompagnando la manifestazione con musica cioccolata e panettoni, offerti ai partecipanti dall’A.S.D. Castellaro 2005. Al termine dopo le premiazioni buona parte dei partecipanti ed i loro accompagnatori si sono ritrovati al Ristorante Lampedusa per la tradizionale cena degli auguri .

Si è chiusa così la stagione 2019 ora il direttivo è già a lavoro per le manifestazioni del prossimo anno dove non sarà solo il calcio il protagonista del calendario 2020.