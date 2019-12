Casa Serena all’asta, scoppia la protesta dei dipendenti: «Il Comune ci ha traditi»

Sanremo. Per il Comune non si possono reimpiegare tra gli uffici amministrativi del municipio perché avrebbero qualifiche non idonee e lavorano per un ramo d’azienda che viene ceduto sul mercato. I dipendenti pubblici di Casa Serena non ci stanno e scoppia la protesta.

Questa mattina una dozzina di lavoratori impiegati nella casa di riposo comunale, con un “flash mob” alle porte della della residenza protetta di Poggio, si è mobilitata per esprimere tutta la propria preoccupazione di fronte alle possibili ripercussioni che la messa all’asta della struttura pubblica porta con sé. Un’operazione osteggiata dal personale oggi in forze a Casa Serena che è destinato a passare sotto le dipendenze di un ente privato. Spiega così, a nome di tutti, Anna Pilone, le ragioni della loro mobilitazione: «Vogliamo al più presto un chiarimento urgente con il sindaco e gli assessori perché siamo stati assunti dal Comune e il Comune ci deve tutelare. Chiediamo di essere reintegrati alla luce del concorso in atto. Secondo la legge 165 del 2001, articolo 30, comma 2-bis, – argomentano i lavoratori - le amministrazioni pubbliche devono riassorbire personale distaccato che ha fatto domanda di mobilità interna. Non ci spaventa andare sotto il privato ma ci domandiamo cosa abbiamo fatto a fare un concorso pubblico».

A rischio si sentono in 12, due amministrativi, infermieri, operatori socio sanitari, un elettricista e un magazziniere. Ma non sono gli unici a lavorare nell’ospizio. In totale, con le cooperative, sono un centinaio i lavoratori coinvolti.

C’è anche chi è stato «mandato al confino», Arianna Sorrentino, ex dipendente dell’ufficio Protocollo, con problemi di salute certificati, ha chiesto di essere trasferita ed è stata spostata nella casa di riposo di Poggio a due messi dalla messa all’asta. Al suo posto in municipio è finita una collega, in maternità, che sarebbe stata reimpiegata a pochi giorni dalla manifestazione d’interesse con un provvedimento dirigenziale. «Una dipendente come noi o più fortunata di noi - continuano i dipendenti - che nonostante la maternità è stata richiamata per presunte urgenze presso l’ufficio scuole».

La vicenda assume una connotazione che sfiora il paradossale con i “casting” a cui avrebbero partecipato gli impiegati comunali quando le speranze di non interrompere il proprio contratto di lavoro con l’ente locale erano più solide. Decisa lo scorso luglio dall’amministrazione Biancheri che mai come in questo periodo è alla ricerca di risorse fresche da poter reinvestire nei sottoservizi (fogne e acquedotto) e per le emergenze legate al maltempo, per la definitiva cessione a privati (sono una decina le manifestazioni d’interesse arrivate a Palazzo Bellevue) dovrebbe essere indetto un bando di gara nei prossimi mesi.

Il valore stimato dall’ufficio patrimonio è di circa 11 milioni di euro, di cui 6,4 per l’immobile e 4,3 per l’attività di ricovero anziani.