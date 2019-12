Carabinieri in alta uniforme in centro a Sanremo

Sanremo. Una pattuglia di carabinieri in grande uniforme presidia il centro della “Città dei Fiori”, infondendo sicurezza ai passanti. Come già negli anni scorsi, i militari al comando del capitano Mario Boccucci con la loro presenza infondono tranquillità a chi è intento a scegliere gli ultimi regali di Natale.

In alta uniforme, come vuole la tradizione dell’Arma per le grandi occasioni e i giorni di festa, i carabinieri hanno presidiato via Matteotti, corso Cavallotti e la zona nei pressi del Casinò.

L’uniforme delle occasioni più importanti è composta da berretto rigido nero, giubba a doppio petto, cappotto, cravatta, sciarpa azzurra con decorazioni, sciabola con pendagli e dragona per gli ufficiali, decorazioni e sciabola con pendagli e dragona per i marescialli e decorazioni per il rimanente personale.