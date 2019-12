Capodanno a Bordighera, niente botti e isola pedonale in piazza Garibaldi

Bordighera. Il Capodanno a Bordighera si festeggerà senza petardi. Lo dice il regolamento di polizia urbana in cui si legge che nella Città delle Palme è vietato «sparare mortaretti o simili». Il divieto vale per l’intero anno su tutto il territorio comunale, ma particolare attenzione verrà prestata in concomitanza delle feste, sia per tutelare la salute degli animali (domestici e selvatici) sia per la sicurezza delle persone.

E non è tutto. In vista della notte di San Silvestro, che per la prima volta Bordighera festeggerà in piazza Garibaldi, il comandate della polizia locale Attilio Satta ha predisposto un’ordinanza ad hoc. Oltre a vietare di introdurre petardi e affini in piazza, bombolette di spray urticante o altri dispositivi che possono costituire un pericolo, saranno numerosi i provvedimenti adottati per garantire la sicurezza.

PARCHEGGI. A partire dalle 17,30 di martedì 31 dicembre fino alle 4 del 1 gennaio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: tutta piazza Garibaldi, in via Aurelia nel tratto tra via Arenella e via Pesaro. Sei posti auto in via Verrando (dal civico 2 al 4) saranno riservati alla manifestazione, così come i parcheggi lato est di piazza Mazzini.

VIABILITA’. Dalle 18 di martedì 31 dicembre alle 4 del 1 gennaio il traffico veicolare verrà chiuso in via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi, via Matteotti e via Marconi. Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

– direzione Ventimiglia: piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana;

– direzione Ventimiglia per autobus e autocarri: piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), piazza De Amicis, via Romana, via C. Augusto, via Cagliari, via degli Amici, via Aurelia;

- direzione Sanremo per autobus di linea urbana: via Vittorio Emanuele, via XX Settembre, piazza Valgoi, corso Europa;

- direzione Sanremo: normale viabilità.

«A seguito del disposto del piano di sicurezza succitato e del contenuto della circolare Gabrielli – si legge – nell’area della manifestazione, dalle ore 18.00 alle ore 04.00, vige il divieto di transito assoluto a tutti i veicoli ad accezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, Protezione Civile e Ditta per il posizionamento dei dissuasori statici. I residenti, ed i possessori di garage ed autorimesse non potranno accedere nell’area della manifestazione»

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. Dalle 18 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l’incolumità pubblica e la sicurezza. Vietato anche introdurre bevande alcoliche e analcoliche contenute all’interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, nell’area interessata dal concerto musicale (Piazza Garibaldi). Spetterà a ristoratori e baristi «verificare che gli utilizzatori dei dehors non si allontanino con bevande in bottiglie di vetro o in contenitori metallici».

SICUREZZA. Ad ogni varco saranno posizionati dei divisori che delimiteranno il percorso di entrata ed uscita dei partecipanti, con personale delle forze dell’ordine e operatori di sicurezza, per garantire il transito selettivo degli aventi diritto con mansioni di:

– Filtraggio – accoglienza dello spettatore (presidio varchi d’accesso, regolamentazione dei flussi, assistenza allo spettatore, assistenza agli spettatori diversamente abili presso gli appositi varchi, controllo e limitazione all’introduzione di oggetti e strumenti illeciti);

– Controllo degli spettatori – controllo delle borse, controlli sulla persona, nelle seguenti vie di accesso alla piazza: Via Matteotti, Via Marconi; Via Verrando, Via al Mercato, Via Libertà, Via Novara (solo uscita).

L’intera area della manifestazione sarà videosorvegliata, con l’apposizione di cartelli a tutte le vie di accesso all’area della manifestazione. Ogni ora, attraverso l’impiantistica sonora presente, dovrà essere diramato un breve messaggio di comunicazione all’utenza di invito a verificare le eventuali vie di fuga più vicine e di seguire le indicazioni del personale incaricato.