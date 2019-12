Capodanno 2020 a Bordighera, una festa a ritmo di musica con Claudio Guerrini e Marco Vallotta

Bordighera. Si avvicina la notte più attesa dell’anno e Bordighera si prepara a festeggiare all’insegna del divertimento e della musica: l’appuntamento è fissato nella centralissima piazza Garibaldi, a partire dalle 22, per aspettare tutti insieme lo scoccare del nuovo anno.

Saliranno sul palco Claudio Guerrini e Marco Vallotta, speaker e dj di RDS 100% Grandi Successi, l’emittente nazionale che, anno dopo anno, si conferma tra le più amate dai radioascoltatori. A loro spetterà il compito di dare il via alla festa con un DJ set coinvolgente che accenderà l’energia e la voglia di divertirsi di tutto il pubblico della piazza.

Entreranno poi in scena i Bop Frog, storica cover band romana con un repertorio che spazia tra pop, rock e dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi. Sarà un concerto adrenalinico, che accompagnerà grandi e piccoli verso la mezzanotte sulle note delle hit più conosciute: impossibile non ballare e non cantare le canzoni che sono state la colonna sonora delle ultime generazioni!

Nel frattempo, la piazza si illuminerà con i giochi di luci multicolore del Laser Light Show, uno spettacolo d’impatto che, unito alla musica, darà una veste davvero inedita al capodanno della città delle palme. Il countdown sarà scandito in coro da tutta la piazza e poi il timone della serata tornerà in mano a Claudio Guerrini e Marco Vallotta per un altro DJ set che regalerà emozione e divertimento a tutti coloro che vorranno continuare a festeggiare nelle prime ore del 2020. Sarà una grande notte: Bordighera vi aspetta!