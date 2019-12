Ventimiglia. Un incendio si è sviluppato, verso le 12.30, in un appartamento all’ultimo piano (il sesto) di una palazzina di via Roma.

Tutti i condomini sono stati fatti evacuare. Sul posto operano i vigili del fuoco dal locale distaccamento e da quello matuziano. Presente una pattuglia dei carabinieri.

Anche il 118 è intervenuto, con un equipaggio su ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Non è chiaro se i paramedici siano sul posto a solo scopo precauzionale o per soccorrere dei feriti.

Sembra che incendio sia stato causato da candela lasciata accesa, in un momento in cui nell’appartamento non c’era nessuno.

Ad allertare il 115 sono stati i residenti di un condominio vicino, che hanno visto del fumo fuoriuscire dalle finestre. A riportare i danni maggiori è stata la sala dell’abitazione.