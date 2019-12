Camporosso, da Sonia parrucchieri aperitivo benefico contro la violenza sulle donne

Camporosso. Aperitivo benefico, sabato 14 dicembre dalle 19 alle 23, da Sonia parrucchieri, in via Aurelia 32, per aiutare le donne che hanno subito violenza. E’ organizzato in collaborazione con Lucrezia Pellicciotta del bar-bistrot Kalimba in via Col. Aprosio 496 a Vallecrosia.

Il ricavato della serata verrà infatti devoluto allo Sportello d’Ascolto Noi4you. «Sarà un evento all’insegna della beneficenza – spiega Sonia, la proprietaria – E’ il terzo anno che organizziamo questa iniziativa. Abbiamo iniziato aiutando la Spes, l’anno scorso il ricavato è stato donato al Gaslini, mentre quest’anno ci faceva piacere aiutare lo sportello che lotta contro la violenza sulle donne. Nella settimana di Natale allo Sportello d’Ascolto Noi4you offriremo anche dei trattamenti curativi.

La serata del 14 dicembre sarà animata da musica e da una lotteria con ricchi premi. E’ una bella iniziativa che cercheremo di riproporre per aiutare, nel nostro piccolo, chi ha bisogno».