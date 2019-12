Camporosso. Tante persone hanno partecipato all’aperitivo benefico organizzato sabato sera da Sonia parrucchieri, in via Aurelia 32, in collaborazione con Lucrezia Pellicciotta del bar-bistrot Kalimba, per aiutare le donne che hanno subito violenza.

«E’ stata una serata piena di emozioni - dichiara Sonia, la proprietaria –Desidero ringraziare tutti coloro che sono venuti e sopratutto il mio staff, i clienti e la mia famiglia che mi hanno sostenuto in questa iniziativa. Grazie di cuore al sindaco di Camporosso Davide Gibelli, al vicesindaco Maurizio Morabito, al consigliere Fabio Perri, a Mirko Valenti e alle rappresentati dell’associazione Noi4you che hanno presenziato alla serata. Grazie a dj Claudio che si è occupato della musica e a Elisa Colli e Marco Maiolino di Riviera24.it, che hanno seguito l’evento».

Il ricavato raccolto durante la serata verrà devoluto allo Sportello d’Ascolto Noi4you. «E’ stato un evento all’insegna della beneficenza. Siamo riusciti a raccogliere 600 euro» – sottolinea Sonia.

(Fotogallery di Marco Maiolino)