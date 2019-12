Sanremo. Lunedì 2 dicembre a Villa Citera si è disputata la partita tra la 101 Caffè Mazzu e la Est. Nefertari Diano, valevole per il campionato U13/F Fipav.

L’incontro è stato vinto per 2 a 1 dalla formazione di casa, la 101 Caffè Mazzu, con i parziali di 25/10 – 25/11 – 17/25. Il coach M. Biglieri ha dato la possibilità di scendere in campo a tutte le giocatrici della rosa. Terminata questa partita si pensa già a gli altri appuntamenti sportivi e tutte le categorie della “scuderia” Sdp Mazzucchelli continuano i loro regolari allenamenti in previsione dei prossimi scontri che si svolgeranno durante il prossimo week-end.

di 10 Galleria fotografica 101 Caffè Mazzu









Continua al Mercato dei fiori il progetto promozionale Wow che prevede a venerdì alterni, allenamenti congiunti del settore di avviamento al Volley S3 matuziano con i giovani atleti del Volley team Arma di Taggia. A tale riguardo il 15 dicembre, sempre presso la medesima struttura, si terrà tutto il giorno la seconda tappa del tour Marcantonio Scipione in concomitanza al progetto Oltre la rete – progetto “2 scarpe x 4 piedi”.