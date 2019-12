Calciomercato, tre giocatori lasciano la Dianese&Golfo

Diano Marina. Tre giocatori in uscita per i giallorossoblu. Luca Arrigo, centrocampista, si trasferisce all’Alassio Fc in Eccellenza; Jurgen Muca, centrocampista, si avvicina a casa in prestito al Soccer Borghetto in Prima Categoria, mentre Anastasios Tselepis, attaccante, si accasa al Cervo Fc.

La società Dianese & Golfo 1923 ringrazia il loro apporto alla causa fino ad ora e augura le migliori fortune per il proseguimento della stagione.