Il Bvc Sanremo Sea espugna il parquet del Maremola Pietra Ligure

Campionato Under 18 – sesta giornata

Maremola Pietra Ligure – Bvc Sanremo Sea 74-76

Bvc Sea: Riceputi 23, Trivieri 19, Tavanti 12, Capodicasa, Avenoso 2, Lacognata 6, Markishiq L. 10, Markishiq D. 4, Scintu. Coach: Simone Sandel.

Prosegue il percorso netto del Bvc Sanremo Sea Under 18, che ha colto la sesta vittoria in altrettante gare, espugnando il parquet del Maremola Pietra Ligure al termine di un incontro combattuto, nel quale il Bvc Sea in un paio di occasioni aveva raggiunto anche gli undici punti di vantaggio.

Il coach sanremese Simone Sandel: “Vittoria meritata, anche se abbiamo un po’ sofferto il campo piccolo e il fatto che giocando in settimana non riusciamo ad allenarci con continuità e in alcuni momenti si vede. Gli avversari sono stati bravissimi, mettendo a segno 11 triple da distanza siderale, sulle quali non abbiamo difeso bene per problemi di falli. Quando eravamo avanti di 11 e stavano ampliando il vantaggio, ci ho messo del mio sbagliando un paio di cambi, facilitando così il recupero avversario. Complimenti a tutti i ragazzi per questa bella vittoria, che ci permette di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno”.