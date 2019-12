Bordighera, torna il classico appuntamento con “la pallamano in una mano”

Bordighera. Martedì 17 dicembre, dalle 17,30 alle 19, alla palestra C. Conrieri di via Pelloux, il classico appuntamento con “la pallamano in una mano” giunta alla sua 10^ edizione, evento organizzato dallo storico sodalizio bordigotto dell’Abc Bordighera handball 1971.

L’evento prevede la disputa di una mini-maratona di pallamano con i ragazzi e le ragazze che giocheranno un’avvincente partita senza soste, alternandosi in campo in una delle due squadre ed aperta a tutti i ragazzi e le ragazze, anche a chi non è tesserato e non ha mai praticato sport.

Nel corso della manifestazione verrà offerta una ricca merenda dalla società e dai genitori degli atleti dell’Abc Bordighera ed al termine il tradizionale scambio degli auguri tra il direttivo della società, gli atleti, i loro genitori e tutti i partecipanti, a conclusione di un anno dove la società bordigotta è sempre stata attenta alle esigenze dei più giovani. Qualsiasi informazione potrà essere richiesta inviando una mail ad info@abcbordighera.it