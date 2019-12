Vallecrosia. Grande successo per il saggio di Natale della Dance Art Project andato in scena al Palazzo del Parco di Bordighera.

«Tutto sold out. In pochissimo tempo siamo riusciti a portare un vero e proprio spettacolo in teatro – fa sapere la scuola di danza – E’ stata una serata di beneficenza a favore della Spes Auser di Ventimiglia».

«Ogni anno è un grande successo – afferma la Dance Art Project – Quest’anno la prima parte era dedicata allo Schiaccianoci, mentre la seconda si è concentrata su danza contemporanea, moderna, tip tap e hip hop.

Ringrazio Silvia Rolando, Luca Tozzi e Lorella Doni. Grazie anche a Roberta ed Erica per il lavoro in segreteria. La scuola di danza sta riscontrando un grande successo e professionalità, posso solo ringraziare i miei allievi e tutti i genitori».