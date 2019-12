Bordighera si trasforma in un villaggio natalizio con “BordiChristmas“

Bordighera si trasformerà nel villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello shopping natalizio con “BordiChristmas“.

A cominciare da domani sabato 21 dicembre dove andrà in scena in Corso Italia dalle 9 alle 19, il mercatino del Gusto, per conoscere le tradizioni enogastronomiche liguri e non solo.

Mentre domenica 22 dicembre sempre dalle 9 sino le 19, la città diventerà una grande isola pedonale e vedrà coinvolte le numerose attività dislocate lungo il percorso pedonale.

Organizzata dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione con il Comune di Bordighera, BordiChristmas è la manifestazione che si preannuncia coloratissima con spettacoli , musica animazioni e lo shopping-

L’isola pedonale, creata per l’occasione, attenderà i più piccoli davanti i Giardini del Palazzo del Parco, con i Laboratori della Scuola di pasticceria a cura del Ristorante La Cicala e del Catering Hotel Parigi, con i laboratori della scuola di scultura del legno a cura di Fohaus, quelli delle decorazioni dell’albero di Natale con Ariela, e delle decorazioni natalizie.

Il Motoclub Gentlemen Bordighera farà divertire i più piccoli (dai 7 ai 12 anni), accompagnati dai genitori, con la guida di veri motocicli elettrici. Inoltre trampolieri, zampognari, canti di Natale e molto altro ancora animeranno il percorso pedonale.

Presso Libreria Mondadori ci sarà il Laboratorio Artistico Creativo “La Magia del Natale” a cura di Graziella Catellani. Saranno presenti alcune associazioni del territorio per festeggiare con noi il Natale.

A fare da cornice il mercatino natalizio dell’artigianato, oggettistica, e delle occasioni che sarà allestito lungo il percorso pedonale. Bordighera ospiterà inoltre le simpatiche bancarelle dedicate ai diversi settori merceologici. Ma il divertimento di domenica sarà lo street-show più colorato e divertente del Natale!

Sull’onda del successo delle scorse edizioni, prenderà il via il “Christmas Marathon Show”, un’occasione di divertimento e buon umore per festeggiare i giorni che precedono il Natale. Una corsa spettacolo, un’occasione di sano divertimento a cui prenderanno parte sia i partecipanti impegnati nella marcia non competitiva , che tutti coloro che vivranno questo avvenimento come spettatori sul percorso.

Tutti possono partecipare all’iniziativa, donne, uomini, bambini accompagnati dai genitori, ragazzi, meno giovani e gruppi sportivi ovviamente tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale! La marcia non competitiva prevede una staffetta enogastronomica in centro città: i locali dislocati nel percorso pedonale cittadino offriranno ai partecipanti della gara dolci, cioccolata calda e molto altro ancora.

Per informazioni e iscrizioni, domenica 22 dicembre dalle 9.30 alle 14,30 presso lo stand Confcommercio per il ritiro del pettorale e del vestito, e anche per le ultime iscrizioni. La partenza è prevista per le 15.30, all’arrivo ricchi premi per tutti.