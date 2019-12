Bordighera. E’ stato inaugurato stamane, con il classico taglio del nastro, il nuovo ufficio Iat di Bordighera.

Sorto sulle ceneri del precedente ufficio, in via Vittorio Emanuele (civico, 172), il nuovissimo Iat è luminoso e accogliente, innovativo e tecnologico. Oltre alle informazioni su spettacoli ed eventi, nell’ufficio è stato ricavato un corner dedicato alla vendita di gadget. Magliette, ombrelli, chiavette usb, portacellulari: tutto con il logo di Bordighera. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti enogastronomici che hanno ottenuto la De.co (denominazione comunale), come i ‘bescuteli': il dolce tipico della ‘Città delle Palme’.

Il nuovo ufficio è stato realizzato grazie a 100mila euro di fondi ministeriali. Per arredarlo, il Comune ha speso 30mila euro, di cui una parte derivati dalla tassa di soggiorno.

«C’è stata una grande attenzione da parte di amministratori e uffici che ringrazio per aver raggiunto un risultato eccellente – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – Siamo contenti perché questo è il biglietto da visita più importante e siamo convinti che da qui possiamo ripartire e ottenere risultati più importanti rispetto al passato. Devo dire che i dati della Regione Liguria danno un + 2 per cento sugli arrivi: sono dati davvero incoraggianti».

Oltre al sindaco Ingenito, all’inaugurazione dell’ufficio era presente una delegazione della Giunta comunale, composta dal vicesindaco Mauro Bozzarelli, con gli assessori Melina Rodà e Marco Laganà. Presenti anche il consigliere di maggioranza Walter Sorriento e il collega di minoranza Giuseppe Trucchi.

La gestione sarà a cura del personale della Cooperativa Omnia, pronto a soddisfare le richieste degli utenti anche con l’ausilio dei materiali in distribuzione; l’allestimento comprenderà inoltre un monitor su cui si alterneranno messaggi informativi e video che illustreranno le bellezze del territorio.

Gli orari d’apertura varieranno nel corso dell’anno per rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del pubblico, soprattutto nei mesi estivi e nei periodi festivi in cui l’affluenza turistica è più marcata; a dicembre andranno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, dal lunedì alla domenica. E’ inoltre online la pagina Facebook IAT Bordighera – ufficio informazioni e accoglienza turistica, che viene puntualmente aggiornata e che, a tre mesi dalla pubblicazione, conta già più di 1000 likes.