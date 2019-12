Bordighera, quattro spettacoli prestigiosi per i 35 anni della rassegna “Inverno Musicale”

Bordighera. Compie 35 anni l’Inverno Musicale: un anniversario importante per la prestigiosa rassegna che nel tempo ha saputo diventare uno dei fiori all’occhiello del calendario di eventi organizzati dal Comune della cittadina delle palme.

Il 1° gennaio, alle 17.30, l’inaugurazione: l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal maestro Massimo Dal Prà, si esibirà nell’ormai classico e attesissimo concerto di Capodanno. “Gioia in musica” il titolo del repertorio, che presenterà musiche di Strauss, Rossini, Waldteufel per un pomeriggio festivo da ricordare.

Domenica 16 febbraio, alle 16.30, il Quartetto Respighi presenterà un concerto per due pianoforti a otto mani. Una formazione particolare, che vedrà Patrizia Magliocchetti, Riccardo Crespi, Sonja Silvano, Marco Zaccaria impegnati con gli spartiti di Dvořák, Gounod, Holst, Moszkowski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Smetana e Tschaikowsky.

Domenica 8 marzo, nuovamente alle 16.30, uno spettacolo di grande fascino, in cui la musica si fonderà con la danza, la video arte e il linguaggio teatrale. Sarà la violinista Saule Kilaite ad accompagnare il pubblico in questa esperienza unica e coinvolgente, che spazierà tra i brani più celebri di un repertorio classico, etnico, popolare e leggero.

Domenica 22 marzo, alle 15.30, un appuntamento straordinario: l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi sarà rappresentata in forma completa, con costumi e scene, per la regia di Cristina De Pascale e Massimo Simeoli. Sarà l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, diretta dal Maestro Dal Prà, ad eseguire i tre atti per accompagnare le voci, tra le altre, di Massimo Simeoli (Rigoletto), Carlo Putelli (il Duca di Mantova) e Claudia Sasso (Gilda).

«L’Inverno Musicale 2020 propone 4 spettacoli prestigiosi che, ne sono certo, sapranno incontrare i gusti di un pubblico esigente come quello di Bordighera – commenta il sindaco Vittorio Ingenito – Il programma coniuga tradizione, con un appuntamento ormai consolidato come il Concerto di Capodanno, e novità, con lo spettacolo di Saule Kilaite, violinista solista di origini lituane. Ci sarà un’esibizione – il concerto con due pianoforti a otto mani – che non fa frequentemente parte delle rassegne. Spicca infine la messa in scena del Rigoletto in forma completa: la musica, i costumi, le scene faranno rivivere al Palazzo del Parco una delle pagine più note della grande opera italiana.

Proposte diverse, accomunate dall’altissima qualità che abbiamo voluto offrire ai Residenti e a tutti gli ospiti. Desidero ringraziare tutti gli artisti, per la musica meravigliosa che ci regaleranno, ed in particolare l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal Maestro Dal Prà: grazie per portare con voi il nome della città ogni volta che esprimete il vostro talento».

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nel giorno e nel luogo del concerto, a partire dalle 14. Faranno eccezione gli spettacoli de “Rigoletto” e di Saule Kilaite, per i quali sarà disponibile la prevendita presso l’Ufficio IAT (a Bordighera, in via Vittorio Emanuele; numero telefonico 0184262882). Per il solo concerto di Saule Kilaite, l’acquisto sarà possibile anche sul sito www.ideainpiu.it.

L’Inverno Musicale è organizzato dal Comune di Bordighera, con la direzione artistica di Dario Grassano e Luca Moreno.

