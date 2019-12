Bordighera, posticipata la mostra “Dalla Casa reale alla Casa di riposo”

Bordighera. Per motivi di carattere tecnico la mostra realizzata in occasione del 90° anniversario dell’apertura della Casa di Riposo Margherita di Savoia dal titolo “Dalla Casa reale alla Casa di riposo” non aprirà sabato 7 dicembre bensì giovedì 26 dicembre.

Sarà un’esposizione dei documenti originali delle ditte fornitrici che hanno collaborato alla ristrutturazione della villa con foto e storie (1926-1945).

Orari di visita dalle 15 alle 18, festivi e sabati: visite guidate 11 e 16 su prenotazione 00393880261925. Per info: www.villareginamargherita.eu, anfcgdimperia@gmail.com non aprirà sabato 7 dicembre bensì giovedì 26 dicembre e terminerà lunedì 6 gennaio, con gli stessi orari.