Bordighera, porte aperte all’Istituto “E. Montale”

Bordighera. Dopo la visita di 60 studenti provenienti dalle scuole Secondarie di primo grado, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività didattiche e laboratoriali proposte dai docenti e dagli alunni degli indirizzi “Relazioni internazionali per il marketing” e “Liceo scientifico O. S. A“, come ormai da consuetudine mercoledì 11 dicembre dalle 15 alle 18 si aprono le porte dell’istituto E. Montale di Bordighera a genitori ed alunni interessati alle proposte formative presenti nel plesso.

Quest’anno grandi novità: laboratori di Scienze e attività di robotica attendono i visitatori, che accompagnati dagli alunni e dai professori avranno modo di visitare la struttura.

«La dirigente Antonella Costanza e tutti i docenti Vi aspettano numerosi per presentare la loro scuola».