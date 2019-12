Bordighera. La 15ª edizione di Ponente Film Festival sta per chiudere i battenti, alla fine di un excursus di dieci giorni complessivi che ha coinvolto due città, Sanremo e Bordighera, una location di prestigio come il Forte di Santa Tecla e due sale cinematografiche accoglienti come l’Olimpia e lo Zeni.

Un tema, “Mare Nostrum”, dedicato alla tutela dell’ambiente, che ha proposto dieci film, italiani e internazionali, tre documentari, dieci cortometraggi d’autore, web serie e spot mirati, incontri con professionisti del cinema e dell’indotto ad esso collegato, scrittori, giornalisti, un concerto inaugurale e alcuni momenti conviviali. In particolare ha spiccato la grandissima partecipazione degli studenti, che hanno seguito con attenzione le proiezioni mattutine e alcune “lezioni introduttive” di esperti del calibro della biologa marina Sabina Airoldi, del direttore di produzione Alessandro Calosci, della produttrice Laura Cafiero e dello sceneggiatore Giovanni Robbiano. Riservato ai giovanissimi anche il concorso “Critici in erba”, che ha messo in palio le medaglie offerte dalle Presidenze della Camera e del Senato.

E ancora, in tema di ospiti, film maker liguri, come Riccardo e Marco Di Gerlando, Simone Caridi e Maria Lodovica Marini, la presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, il regista Giorgio Molteni, la sceneggiatrice Raffaella Verga e l’assessore al Turismo di Regione Liguria, Giovanni Berrino.

Si sono consegnati premi, offerti da GLFC e Confcommercio, e valorizzato il territorio e le sue eccellenze, paesaggistiche, culturali e artigianali. Un’edizione che ha confermato, insomma, la passione per un “certo cinema” e per una Regione che con il grande schermo ha avuto sempre un rapporto privilegiato.

Oggi la manifestazione chiuderà in bellezza, con un ospite d’eccezione: Paolo Bonacelli, uno dei protagonisti più popolari e “fecondi” della cinematografia italiana. Nella sua cinquantennale carriera ha interpretato film di ogni genere e incarnato i ruoli più disparati (come dimenticare, ad esempio, il suo Leonardo Da Vinci in “Non ci resta che piangere”?) ricevendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Gassman alla carriera e il Premio Renato Simoni per la fedeltà al teatro di prosa. Anche Ponente Film Festival avrà il piacere di conferirgli un premio per la sua prestigiosa carriera, offerto da Genova Liguria Film Commission.

La serata inizierà alle 18.30 al cinema Zeni, con un’intervista all’attore, curata da Giancarlo Pignatta, cui seguirà la proiezione del suo ultimo film, “Forse è solo mal di mare”. Primo lungometraggio della giovane regista Simona De Simone, racconta una storia familiare, di cambiamenti, sentimenti ed emozioni, ambientata in una splendida Linosa fuori stagione.

Un uomo che ha rinunciato a tutto per amore ed è rimasto solo, una donna che parte in cerca di una nuova vita, una ragazza che sogna di diventare musicista, e qualcuno che arriva. E, intorno, i bizzarri isolani, e un anziano osservatore che non parla ma sa. Infine, il Festival saluterà spettatori e ospiti con un brindisi a base di Lambrusco, in

collaborazione con il brand “Colori Italiani”.

Un ultimo appuntamento si svolgerà giovedì 19 dicembre, alle 12, presso il Comune di Bordighera, con la premiazione dei vincitori del concorso “Critici in erba”.