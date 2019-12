Bordighera piange l’ex culturista Antonio Giovene, per tutti “Tonino”

Bordighera. E’ morto stroncato da un infarto a 56 anni Antonio “Tonino” Giovene.

Ex culturista dal fisico imponente, Tonino era molto conosciuto e benvoluto in città. Per anni aveva anche lavorato come operaio in Comune.

Oltre ai tanti amici e conoscenti, “Tonino” ha lasciato la moglie Rosi, il fratello Giacomo, il nipote Alessandro con la moglie Melania e la nipotina Zoe, il cugino Gianfranco con Rosanna e Chiara.

I funerali del ‘gigante buono’ si sono svolti ieri a Terrasanta.