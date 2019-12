Bordighera piange il ristoratore Biagio Condoluci

Bordighera. E’ morto Biagio Condoluci, conosciutissimo ristoratore di Bordighera.

Per anni aveva gestito il bar Corallo, conosciuto come “Trattoria da Biagio“, in via al Capo, alle porte del centro storico di Bordighera, dove si incontravano intere generazioni di bordigotti.

Negli ultimi anni, dopo la chiusura del Corallo, Biagio aveva gestito anche il bar interno al Palazzetto dello Sport di via Diaz, sempre a Bordighera.

Ad annunciarne la morte, è stata la figlia Tiziana: «Ciao papà – ha scritto – Ciao grande uomo … ciao unico amico sincero, sei stato e sarai sempre la mia roccia, ora dove sei non soffrirai più … abbraccia forte tutti, ma soprattutto abbraccia forte noi perché abbiamo ancora bisogno di te. Non lasciarmi mai, sarai il mio/nostro angelo per tutta la vita ti amo».

I funerali di Biagio avranno luogo domani, sabato 21, alle 15 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.