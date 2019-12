Bordighera. Va in scena “Ninja Camp Battle” a Villa Sorriso. Si terrà domenica 12 gennaio dalle 14 alle 17 in via Cesare Augusto 25 a Bordighera.

«Sarà una sfida – fanno sapere gli organizzatori – Un percorso a ostacoli nell’OCR Ninja Camp di 300 metri per 15 ostacoli. I tempi migliori si sfideranno 1 vs 1 ad eliminazione diretta su percorso con 8 ostacoli fino alla finale. L’iscrizione è gratuita alla Palus Race».