Bordighera, la festa per il nuovo anno si accende in piazza Garibaldi

Bordighera ha fissato l’appuntamento con il 2020 nella centralissima piazza Garibaldi, con una grande festa all’insegna della musica e del divertimento.

A partire dalle 22 Claudio Guerrini e Marco Vallotta, speaker e dj di RDS 100% Grandi

Successi, coinvolgeranno il pubblico in un dj set ricco di energia, che accenderà la voglia di ballare

e divertirsi.

Sul palco saliranno poi i quattro componenti dei Bop Frog, storica cover band romana che accompagnerà la corsa verso il conto alla rovescia con un repertorio che comprende le più celebri

hit pop, rock e dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi.

Nel frattempo, perfetto accompagnamento per la musica, piazza Garibaldi si vestirà di luci multicolori con lo spettacolo Laser Light Show per arrivare al countdown, da scandire tutti insieme. Fino alle 2.30 torneranno poi alla console Claudio Guerrini e Marco Vallotta, con un dj set coinvolgente dedicato a tutti coloro che vorranno continuare a festeggiare per salutare il nuovo anno.

Musica, colori, divertimento, energia: questo 31 dicembre, Capodanno è a Bordighera!