Bordighera. Nonostante le difficoltà causate da una viabilità colabrodo (code chilometriche in autostrada, danni del maltempo, mancanza di collegamenti ferroviari), molti turisti hanno ugualmente deciso di raggiungere il Ponente ligure, e Bordighera si prepara a festeggiare Capodanno ed Epifania. «Quest’anno abbiamo aumentato la programmazione della nostra Befana Bordigotta, giunta alla 29esima edizione – ha dichiarato Sergio Scibilia (Confesercenti) – allungando con una tre gironi in Corso Italia, che sarà isola pedonale».

Una cinquantina i negozio che fino ad ora hanno aderito, e che resteranno aperti durante le festività. «Il clima è positivo – ha aggiunto Scibilia – Grazie anche a quanto fatto fino ad ora dall’amministrazione comunale, in particolare gli investimenti nel settore turistico e delle manifestazioni».

«E’ il secondo anno in cui partecipo attivamente, da assessore, alla Befana Bordigotta e devo dire che quest’anno è cresciuta ancora – ha dichiarato l’assessore Melina Rodà – I commercianti hanno bisogno di lavorare ma hanno anche bisogno di fiducia, ottimismo: bisogna dar loro questo perché negli anni si è perso l’entusiasmo».

A organizzare gli eventi in Corso Italia, insieme alla Confesercenti, è Paola Savella di Espansione Eventi.

Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio la Confesercenti ha organizzato una serie di eventi “Christmas Quest – speciale Epifania” per proseguire le feste natalizie. Per tre giorni le città di Bordighera e Imperia festeggiano “la Befana” con mille magie e tante occasioni di shopping. Diverse le occasioni per i primi saldi dell’anno che Confesercenti offrirà per famiglie, turisti e per i più piccini. Negozi aperti, bancarelle e poi giochi, doni e fiabe; tanti laboratori, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste, prodotti tipici,mercatini enogastronomici e Street Food.

Tre i principali appuntamenti per i visitatori: Bordighera-isola pedonale in Corso Italia dal 4 al 6 gennaio con apertura dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con “Olaf “Gest Star , nonché un mercatino enogastronomico, Street Food e golosità! Vere e proprio bontà dall’olio, olive e prodotti tipici liguri, prodotti agricoli del Piemonte, vini e spumanti doc, farine e pasta artigianale, biscotti e pasta di meliga, miele e conserve, funghi, formaggi e salumi, per i più golosi zucchero filato, pralinato, ciambelle, cioccolateria artigianale, crepes, frutta secca. Da mangiare al momento farinata cotta nel forno a legna, prodotti da forno, frittelle.

Ad Imperia27^ edizione BEFANA IMPERIESE, 4 e 5 GENNAIO nelle vie del centro cittadino di Oneglia con i negozi del centro che espongono merce scontatissima oltre ad artigiani ed hobbisti, domenica isola pedonale con le vie del centro chiuse al traffico veicolare con bancarelle in strada ed area bimbi in piazza Bianchi con Truccabimbi e laboratorio creativo.

Il 05 gennaio 29 edizione de “ La Befana Bordigotta “ dalle ore 9.00 alle ore 20 isola pedonale in centro città e lungo l’Aurelia.

Negozi aperti e bancarelle degli ambulanti con animazione musicale per festeggiare “la Befana” che aspetterà i più piccini con giochi, doni e fiabe; truccabimbi, musica, stands artigianato .

In via Roma anche un mercatino dei coltivatori diretti per festeggiare l’Olio Nuovo a cura della CIA con “La spesa in campagna”.

“Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania” promossa da Confesercenti Imperia e realizzata da Espansione di Paola Savella in collaborazione con il Mondadori Bookstore Bordighera ed il Patrocinio del Comune di Bordighera.

Ed ecco cosa troveranno i piccoli visitatori in Corso Italia dal 4 al 6 gennaio con apertura dalle ore 10,00 alle ore 19,00

LABORATORI e MUSICA

Da sabato 4 a domenica 6 gennaio dalle ore 10,00 alle 19,00

“L’Unicorno arcobaleno” Laboratoio per creare il tuo Unicorno. A cura di Graziella Catellani.

“Una calza anche per noi” crea la calza per il tuo randagio fortunato del cuore

a cura delle volontarie del Gattile di Ventimiglia

SABATO 4 GENNAIO

Ore 11,00: Inaugurazione con Olaf direttamente dal Regno di Ghiaccio a Corso Italia

Ore 10,00 – 19,00:

“La Befana porta fortuna” laboratorio creativo e di disegno con l’Associazione LiberArte Fam Kore’.

“Aspettando la Befana” laboratorio per la realizzazione e personalizzazione della Calza presso lo stand “Robirò”

DOMENICA 5 GENNAIO

Ore 10,00 – 19,00

“ La scopetta magica” laboratorio di manualità per la realizzazione della scopa della Befana presso lo stand “Robirò”

Ore 15,00:

“La Befana nel mondo” laboratorio con Olga e Svetlana Mader la fiaba russa di “Vasilisa la bella alla capanna di Baba Jaga”lettura a cura di Virginia Consoli e realizzazione della casetta della creatura della mitologia slava Merenda della tradizione russa. A cura di Villa Miki

Ore 17,00 “Esibizione di Tango Argentino” a cura dell’Associazione Culturale Protango

LUNEDI’ 6 GENNAIO

Ore 10,00 – 17,00

“La Befana” ti aspetta per ritirare la tua calza Trucca bimbi

Ore 10,00 – 14,00

“Cornicetta per messaggi felici” Laboratorio di manualità presso lo stand Robirò

Ore 15,00

Animazione con il Cappellaio Matto e distribuzione Cioccolata Calda a cura della gelateria CoCo’s Bordighera

Ospite d’Onore: Olaf

informazioni sui laboratori ed il programma:

info@espansioneeventi.it – FB Espansione Eventi – www.espansioneeventi.it

Tel. 338-7338321