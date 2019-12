Bordighera, evento con i palloncini trasferito all’interno della palestra Conrieri

Bordighera. Per motivi organizzativi, l’evento con i palloncini avrà luogo all’interno della palestra Conrieri e non, come previsto inizialmente, sul lungomare Argentina. L’appuntamento è domani, mercoledì 1 gennaio, dalle 14 alle 18.

Al loro arrivo, i bambini troveranno sul pavimento della palestra un tappeto di palloncini colorati con il logo di Bordighera. Animazione con trucca-bimbi e baby dance e altro ancora per far divertire i più piccoli.

Al termine dell’evento, tutti i palloncini verranno smaltiti in maniera idonea dalla ditta organizzatrice dell’evento.