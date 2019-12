Bordighera, è un turco già accusato di tentato omicidio l’anziano che ha dato fuoco al letto in ospedale

Bordighera. E’ un uomo di 80 anni già conosciuto dalle forze dell’ordine l’anziano che intorno a mezzanotte ha dato fuoco al letto d’ospedale del reparto di Medicina dove era ricoverato. Si tratta di Guten Altay, l’ex musicista originario di Oskjenderum, in Turchia, che quattro anni fa era salito agli onori della cronaca perché al centro di un’indagine condotta dai carabinieri, che intervenuti per sedare una lite avevano scoperto un vero e proprio arsenale in possesso dell’uomo.

La scorsa notte, l’anziano ha dato fuoco al materasso di un letto nel reparto al secondo piano dell’ospedale Saint Charles. Presto le fiamme hanno bruciato lenzuola, cuscini, coperte e annerito la struttura metallica del letto. L’incendio non ha provocato ulteriori danni solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Subito dopo aver appiccato il rogo, l’anziano si è allontanato. A ritrovarlo, mentre vagava in un cantiere all’interno del compendio ospedaliero, sono stati sempre i pompieri.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bordighera, che ora indagano sull’accaduto. Vista l’età, l’uomo potrebbe aver agito senza volerlo o senza esserne consapevole. Ma visti i precedenti, gli inquirenti vogliono vederci chiaro.