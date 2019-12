Bordighera, atti di vandalismo e schiamazzi al Carillon: il consiglio comunale inasprisce le sanzioni

Bordighera. Troppi atti di vandalismo e schiamazzi notturni, che disturbano il sonno dei residenti di via Dei Colli, in particolare quelli che abitano in zona Carillon: per contrastarli, il consiglio comunale ha votato all’unanimità l’inasprimento di sanzioni e provvedimenti.

In particolare, nei confronti di chi danneggia beni pubblici scatteranno multe a partire dai 1000 euro, mentre il regolamento di polizia urbana precedente prevedeva sanzioni minime di 100 euro. L’area del Carillon, inoltre, è stata inserita in quelle dove è possibile applicare il Daspo urbano, per allontanare chi, in qualche modo, infastidisce il prossimo.

Ad essere colpiti saranno dunque i ragazzini che frequentano il belvedere di via Dei Colli. Per tutta l’estate la polizia locale è intervenuta, su input dell’amministrazione comunale, anche con servizi di appostamento per cogliere i giovanissimi in flagranza. A nulla sono servite le raccomandazioni e il dialogo. Per questo Palazzo Garnier ha deciso di prendere provvedimenti più severi. Le nuove regole sono state condivise da maggioranza e opposizione, che hanno votato all’unanimità la pratica all’ordine del giorno del consiglio comunale.