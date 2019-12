Bordighera Alta museo a cielo aperto, sabato il primo evento dedicato al vino

Bordighera. Una serata per degustare vini, assaggiare i piatti tipici della cucina ligure e ascoltare musica live. E’ il primo degli eventi invernali organizzati nel centro storico nell’ambito di “Bordighera Alta museo a cielo aperto“, progetto fortemente voluto dagli assessori Marzia Baldassarre, Melina Rodà e dal consigliere comunale Laura Pastore.

“Oggi vino” è il titolo dell’evento, che avrà inizio alle 18. Nei locali del centro storico si potranno degustare menù tema. Ad allietare la serata ci sarà una band che proporrà musica itinerante. Si inizia in via Bastioni, dove sorgono i locali Creuza de ma e La Scibretta. Il gruppo si sposterà poi in piazza del Popolo, dove suonerà fino alle 19,30 circa, per poi spostarsi in via Dritta, davanti al Bistrot Gourmet.

Di seguito i dettagli della cena: MENU