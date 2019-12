Bordighera, al Palazzo del Parco va in scena “La Bibbia” degli Oblivion

Bordighera. Dopo il successo del debutto di stagione con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta ne La Parrucca di Natalia Ginzburg, prosegue la stagione 2019/2020 di Fughe di Teatro…e di umorismo a Bordighera, che regala un appuntamento imperdibile a chiusura delle vacanze natalizie.

Domenica 5 gennaio arrivano infatti sul palco del Palazzo del Parco di Bordighera gli Oblivion con il loro show “La Bibbia” riveduta e scorretta, per la regia di Giorgio Gallione.

Una sfida per la formazione corale più divertente d’Italia, che si cimenta nella versione musical alla Broadway del racconto per eccellenza: la Bibbia. Un nuovo irresistibile e dissacrante show, che lascia senza fiato esplorando in chiave comica i più svariati generi musicali, dalla rivista al rap, passando per il gospel.

E quale migliore occasione del Natale per regalare un biglietto per lo spettacolo, o un abbonamento alla stagione teatrale, che proseguirà con altri 5 titoli e coinvolgerà nomi di punta dello spettacolo e del teatro – da Enzo Iacchetti a Gioele Dix, passando per Anna Mazzamauro ? Gli abbonamenti Fughe di Teatro permettono infatti l’accesso a tutti e 5 gli spettacoli, dal 5 gennaio al 13 marzo, con un prezzo promozionale a 80 euro e uno spettacolo in

omaggio.

La biglietteria presso il Palazzo del Parco sarà aperta giovedì 19 dicembre e giovedì 2 gennaio dalle 16 alle 19, mentre domenica 5 gennaio il botteghino osserverà gli orari di apertura dalle 17 sino ad inizio spettacolo, previsto per le 21. «Vi aspettiamo per festeggiare insieme, all’insegna della comicità intelligente!».

Fughe di teatro… e di umorismo 2019/2020:

La biglietteria all’interno di Palazzo del Parco sarà aperta ogni giovedì fino al 13 marzo dalle 16 alle 19 (eccetto festivi 24,25,26 dicembre / 1 e 6 gennaio) e nei giorni di spettacolo dalle 17 alle 21. Prezzi dei biglietti: intero euro 20; ridotto (under 25) euro 10. Abbonamento ai 5 spettacoli: euro 80 (risparmio del 30% – con un biglietto unico si ha 1 spettacolo gratuito).

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì 9/13 – 15/18.30 (eccetto festivi)

e-mail fughediteatro@nidodiragno.it info Facebook @fughediteatroediumorismo – @nidodiragnocmc.

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.