Bordighera. C’è l’ex consigliere comunale Sergio Lanza e c’è l’attuale vicesindaco Mauro Bozzarelli. E poi ci sono l’ingegner Giuseppe Bessone, l’amante dei cani Mauro Quarta, il presidente dell’associazione Fuoriasse Rinaldo Gazzoni (detto Puma) e tanti altri. Sono ventuno (ma potrebbero aumentare) i volti noti di Bordighera in mostra in una saletta del Bar Dallas a Bordighera. Oltre a essere bordigotti, i personaggi ritratti (tra cui spicca una sola donna: la pittrice Maria Rosa Gandolfo) hanno altri due fattori in comune: sono frequentatori del bar Dallas e amici dell’artista che ha realizzato i quadri, Marco Farotto, che attualmente ricopre il ruolo di presidente del consiglio comunale a Bordighera.

La mostra, che sarà visitabile almeno fino a febbraio, si chiama infatti “Gli amici del Dallas”. Un unicum nel suo genere, dove un artista ritrae una cerchia di conoscenti e frequentatori abituali del locale sull’Aurelia. La collezione potrebbe allargarsi presto: sono almeno due i ritratti sui quali Farotto lavorerà nelle prossime settimane.