Bissolotti: «Sta crescendo il progetto civico di Liguria Popolare in provincia di Imperia»

Sanremo. «Liguria Popolare rappresenta l’anima civica, moderata e liberale della nostra regione. Una via d’uscita rispetto ai toni esasperati e al pessimo spettacolo che la ‘guerra civile’ all’interno del governo ogni giorno ci offre. Stiamo costruendo una rete civica anche in provincia di Imperia per dare una voce e uno spazio a chi crede ancora nel dialogo e nella costruzione civile di una Liguria e di un Paese migliori.

Domani pomeriggio, 12 dicembre, il nostro presidente e consigliere regionale Andrea Costa sarà ad Imperia e Sanremo per parlare con amministratori locali e rappresentanti delle categorie produttive, per ascoltare le necessità al fine di costruire un progetto che dia risposte concrete alle domande di chi opera sul territorio.

Alle 19:30 lo stesso Costa, unitamente all’esecutivo regionale del movimento, sarà a Sanremo, al Gilda di via Nino Bixio, per l’Apericena degli auguri che abbiamo organizzato per amici e simpatizzanti» – ha scritto in una nota Antonio Bissolotti, vice presidente e coordinatore per la provincia di Imperia di Liguria Popolare.