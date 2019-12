Berrino: «Autostrade deve fare di più per ridurre i pedaggi in questo momento difficile»

Sanremo. «Penso che Autostrade debba fare di più per ridurre i pedaggi. In questo momento non è possibile proporre uno sconto di 40 centesimi sulla tratta tra Finale e Pietra Ligure a fronte di dover presentare lo scontrino. Costa di più di pratiche che lo sconto che viene praticato…». L’assessore regionale ai Trasporti e Turismo Gianni Berrino ospite nei nostri studi de “Un caffè con…” fa il punto difficili settimane di maltempo e delle conseguenze sulla viabilità, facendosi interprete delle richieste della giunta regionale ad Autostrade a proposito degli sgravi sui pedaggi.

«I collegamenti con Milano -sottolinea Berrino sono stati finalmente ristabiliti, si tratta di un passo avanti molto importante dal punto di vista turistico trattandosi, quello lombardo insieme a quello piemontese, di un bacino fondamentale di turisti per la Liguria. Per quanto riguarda la Torino–Savona ci saranno tempi più lunghi ma le tratte ferroviarie sono state tutte ripristinate. Brutta tegola, invece, a nuova chiusura del Col di Tenda che danneggia in particolare il Ponente ma anche le località sciistiche piemontesi».

«Regione Liguria, infatti, si è fatta sentire col Governo. Il ministro ci ha concesso un po’ di treni in più compresi quattro in più per il Ponente, due dal 7 dicembre. Gli altri due partiranno dopo il 21 ma proseguiranno fino al 7 gennaio», sottolinea Berrino.

«Per quanto riguarda, però, i rimborsi danni dal maltempo le posizioni col Governo -precisa l’assessore regionale – sono ancora lontane. Oltre ai pedaggi abbiamo chiesto ad Autostrade per l’Italia e Autofiori che i lavori nei cantieri si facciano prevalentemente di notte. Sarebbe gradita anche una campagna sulla praticabilità dei viadotti come hanno chiesto i sindaci».

Sabato prossimo all’Hotel Nazionale a Sanremo convegno di Fratelli d’Italia sul Turismo con le categorie. Sarà ospite l’onorevole Carlo Fidanza capogruppo di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. Inizio dei lavori ore 17.30.