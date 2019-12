Baio Alassio Calcio prevale su Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Fiore: «I ragazzi raccolgono meno di quello che meritano»

Vallecrosia. La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, ha perso contro il Baia Alassio Calcio.

La partita, valida per la decima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio Sandro Ferrando ad Alassio, si è infatti conclusa 3-1 a favore dei padroni di casa.

«Siamo andati ad Alassio per fare la partita e così è stato – commenta mister Manuele Fiore – abbiamo tenuto il pallino del gioco per 90 minuti creando nel primo tempo 5 palle goal con un palo di Marcucci, purtroppo la fortuna non gira dalla nostra parte ed al primo errore abbiamo subito goal, ma il colpo è stato subito dopo sul rigore, a mio parere dubbio».

«Nonostante il 2 a 0 i ragazzi nella ripresa non hanno mai mollato e siamo riusciti a riaprire la partita schiacciando l’Alassio nella loro metà campo – afferma – Purtroppo non siamo riusciti a ribaltarla. Negli ultimi minuti ci siamo allungati e abbiamo concesso qualche ripartenza all’Alassio con Palladino, che è stato bravo in un paio di interventi».

«Oggi più che mai esco incredulo da questo risultato – dice alla fine della partita – questi ragazzi stanno raccogliendo meno di quello che meritano e che stanno dimostrando. Questo è il dispiacere più grande, ma sono convinto che continuando con queste prestazioni arriveranno i risultati».