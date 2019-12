Sanremo. Anche quest’anno la slitta di Babbo Natale è atterrata, presso le Pediatrie degli Ospedali di Imperia e Sanremo, portando, con qualche giorno di anticipo, la magia del Natale e un carico di doni e colorati auguri ai piccoli degenti dei reparti dell’ASL1.

Questo pomeriggio, infatti, prima ad Imperia e poi a Sanremo, un Babbo Natale molto speciale, partito direttamente dalla Questura di Imperia è arrivato presso i due reparti, insieme al Questore, Cesare Capocasa, e una ricca rappresentanza della Questura imperiese, per intrattenere e distribuire pacchettini colorati ai piccoli pazienti ricoverati.

Momenti di festa, a cui hanno assistito il direttore generale Marco Damonte Prioli, il direttore del Dipartimento Materno Infantile Riccardo Borea e la Vicepresidente della Regione Liguria ed Assessore alla Sanità, Sonia Viale, sono stati particolarmente graditi dai bambini, dalle famiglie e dal personale sanitario.

«Ringrazio la Polizia di Stato, vicina ai bambini anche in questa veste molto particolare, portando loro doni come un vero Babbo Natale. – dichiara la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – Un modo per trasmettere ai piccoli un messaggio di fiducia nei confronti delle Forze dell’ordine, come tutori dei più deboli e della sicurezza di tutti. Un bell’esempio di educazione civica».

«Con questa iniziativa, giunta al terzo anno, – ha spiegato il Questore di Imperia, Cesare Capocasa – intendiamo esprimere lo spirito della nostra missione al servizio della gente, in particolare, delle fasce più deboli, le donne, gli anziani, i bambini che in questa occasione si trovano ricoverati presso il reparto di Pediatria. Il Babbo Natale della Polizia di Stato per donare un momento di gioia, di sollievo, di spensieratezza a questi piccoli degenti che ci regalano sempre un sorriso ricco di emozioni uniche. »

«Ogni anno è un piacere accogliere queste colorate iniziative di festa nei nostri Ospedali – afferma il direttore generale Damonte Prioli – che testimoniano ancora una volta l’attenzione e l’impegno delle Istituzioni, delle Associazioni e del mondo dello sport, verso le famiglie e i bambini, specie quando si trovano in situazioni di particolare fragilità. La giornata di oggi ha regalato, tra le altre cose, tanti sorrisi: credo che questo sia stato il dono più grande».

[Foto di Luca Simoncelli]