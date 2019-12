Imperia, aveva rimosso le ganasce dal suo furgone: condannato a un anno

Imperia. Il giudice monocratico del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha condannato a un anno di reclusione il sanremese F.B., 42 anni.

L’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Monica Vercesi, era quella di furto aggravato per aver rimosso (ed essersi portato via) le ganasce che il Garage Olimpia di via Zefferino Massa a Sanremo aveva applicato alle ruote del suo furgone.

I fatti risalgono al gennaio 2016.

Il Garage Olimpia era rappresentato dall’avvocato Alberto Pezzini.