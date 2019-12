“Aspettando il Natale” a Vallecrosia. Gli appuntamenti di oggi

Vallecrosia. Nell’ambito della rassegna culturale del Comune “Aspettando il Natale”oggi, sabato 14 dicembre, nella sala polivalente comunale di Via C. Colombo (solettone sud) alle 16 sarà presentato alla presenza dell’autore il libro “Il paese dove non moriva nessuno”, romanzo di Graziano Consiglieri.

Seguirà alle 17 un intermezzo pianistico a quattro mani e flauti a cura di studenti e docenti dell’Associazione Musicale GB Pergolesi.

Sempre in Sala polivalente alle ore 18,00 sarà inaugurata la mostra fotografica “India, caos calmo” a cura dell’artista Jerry Salerno. La mostra proseguirà nell’apertura tutti i giorni dalle 17 alle 18,30 fino al 20 dicembre