Asd Imperia, le partita del settore giovanile per il fine settimana

Imperia. Tanti impegni per i giovani nero azzurri dell’Asd Imperia che durante questo week-end, sabato 21 e domenica 22 dicembre affronteranno diverse partite chi in casa e chi in trasferta.

Di seguito tutte le partite e le convocazioni del settore giovanile:

Juniores Eccellenza

Genova Calcio – Imperia sabato 21 alle 17

campo “Cige Begato” Rivarolo (Ge)

Convocati:

Cacciò, Nastasi, De Matteis, Negro, Di Cianni, Correale, Pellegrino, Berisha, Carnabuci, Poletti, Lo Sicco, Zeka, Zanchi, Manitto, Giglio, Correale.

Allenatore Massimiliano Casella

Juniores 2° liv.

Quiliano Valleggia – Imperia sabato 21 alle 17,30

campo “A.Picasso” Quiliano

Convocati:

Comiotto, Dallocchio, De Luca, Pastorino, Aicardi, Mutti, Ercole, Sasso, Lamnica, Suarez, La Porta, Di Leo, Giorgini, Somà.

Allenatore Roberto Manitto

Allievi U17

Andora – Imperia domenica 22 alle 10,30

campo “M.Polo” Andora

Allievi U16

Imperia – Serra Riccò domenica 22 alle 10,30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati:

Coccalotto, Baudo, Guerra, Turan, Gandolfi, Parascosso, Llesmi, Taliercio, Amoretti, Morchio, Fatnassi, Parrelli, Zambruno, Giudice, Di Fabio, Comiotto, Zandonella, Ardissone, Foraci, Ascheri, Puppo.

Allenatore Modestino Feliciello, Andrea Moraglia

Giovanissimi U15

Imperia – Ventimiglia sabato 21 alle 17,30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati:

Malaj, Massabo, Amoretti, Papone, Ricca, Taliercio, Borri, Cucinotta, Dedej, Di Fabio, Giudice, Guastamacchia, Nastasi, Parrelli, Tauro, Zambruno, Ardissone, Dedja.

Giovanissimi U14

Imperia – Priamar sabato 21 alle 17,30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati:

Bona, Bottino, Coscia, Di Pietro, Macaluso, Morini, Multari, Nichele, Robotti, Rosa, Sabir, Sasso. Torrielli, Trucchi.

Allenatore Daniele Olivieri

Giovanissimi U14 sq. B

Don Bosco Valle. – Imperia sabato 21 alle 15

campo “Zaccari” Camporosso

Convocati:

Ardoino, Badino, Belollari, Bruno, Caprera A., Caprera L., D’Aniello, Di Leo, Fanzone, Iapichino, Mandri, Rovere, Schembri, Tahiri.

Allenatore Simone Ordano

Esordienti 2007

Imperia – Taggia sabato 21 alle 15

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati:

Alessi, Alberti, Ansaldi, Baglio, Cappellari, Cane, El Khattat, Ghiglione, Lavagetto, Macrì, Rizzo, Sorrentino.

Allenatore Mauro Robotti

Esordienti 2008

Imperia – Don Bosco Valle. sabato 21 alle 16:15

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati:

Billah, Angelico, Cane, Celella, Colagiovanni, Di Conza, Gjiza, Giovannini, Amoretti, Niculcea, Noviello, Ottonello, Palma, Rizzo, Wolff, Merello

Allenatore Roberto Meda, Andrea Comiotto, Andrea Furlanetto

Pulcini 2010

Junior Soccer – Imperia domenica 22 alle 10

campo “Morgana” Sanremo

Convocati:

Nastasi, De Col, Montafia, Testoni, Zanchi, Rrokaj, Alberti, Galeotti, Turan, El Khattat, Sciorato

Allenatore Mariano Vacca