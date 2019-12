Taggia. Arriva la prima sconfitta stagionale nel campionato di Prima Divisione Fipav per Biesse Ceramiche VTAT. L’avversario, il Bordivolley, ha denotato ottime individualità e buona tecnica riuscendo ad imporsi alle fin’ora imbattute ragazze del Volley Team Arma Taggia.

Dopo un avvio arrembante per la formazione casalinga le ospiti sono riuscite ad invertire la rotta chiudendo in vantaggio tutti i primi tre set.

“Le ragazze pensano troppo al risultato e alla classifica – commenta coach Biagio Di Mieri – devono vivere più serenamente le partite e non con l’ansia del risultato perchè poi si traduce in tensione nervosa durante il match. Sono dispiaciuto perchè so che queste ragazze possono fare di più ma questa preoccupazione del risultato va a condizionare tutta la partita. Sono comunque soddisfatto di questo gruppo – conclude coach Di Mieri – con cui stiamo lavorando e dovremo ulteriormente lavorare per riuscire ad esprimere un buon gioco”.